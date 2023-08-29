انت الان تتابع المعاناة استمرت 4 سنوات.. "تخصصي بريدة" يعالج مصابًا يشكو آلام خلع متكرر بالكتف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أنهى مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة معاناة شاب يبلغ من العمر 24 عاماً بعد إجراء عملية منظار؛ لتثبيت الخلع المتكرر للكتف، والذي يشكو منه المريض منذ أكثر من أربع سنوات.

وبذلك، بلغ عدد عمليات جراحة منظار الكتف التي نفذها المستشفى 15 عملية خلال 50 يوماً.

وأوضح تجمّع القصيم الصحي أن المريض حضر إلى عيادة جراحة العظام في وحدة الطب الرياضي والمناظير، وهو يشكو من إصابة سابقة في الكتف اليسرى نتج عنها خلع متكرر وحدوث آلام شديدة وكانت تستدعي حضوره في كل مرة إلى قسم الطوارئ؛ لإرجاع كتفه المخلوعة تحت التخدير/ التنويم، مما أثر على نمط حياته وعمله وتعدد زياراته لقسم الطوارئ، بالإضافة إلى خضوعه للتخدير الكامل في كل مرة يتم فيها رد الكتف إلى موضعها الطبيعي.

وأشار التجمع إلى أن الفحوصات والتحاليل والأشعة التي أجريت للمريض بيّنت وجود إصابة في شفا الجوف المفصلي الحقاني الأمامي (السفلي) للكتف بسبب خلع الكتف الأمامية المتكرر (Bankart lesion)، وكذلك وجود انخفاض قشري في الرأس الخلفي الوحشي لعظم العضد (Hill-Sachs lesion).

وبعد مناقشة وشرح الحالة مع المريض تقرر إجراء عملية عن طريق المنظار للكتف اليسرى، والتي تضمنت خياطة شفا الجوف الحقاني وتدعيمها بتثبيت وتر العضلة المدورة (arthroscopic Bankart repair with Remplissage procedure) بسبب وجود الخسفة العظمية بمدة زمنية قصيرة.

وقد تكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض إلى المنزل في اليوم نفسه دون الحاجة إلى تنويمه بالمستشفى.

يُذكر أن قسم جراحة العظام ووحدة الإصابات الرياضية والمناظير في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أجرى عدداً متنوعاً من عمليات المنظار لحالات الكتف منها خياطة وتثبيت أوتار العضلات المدورة الشوكية للكتف، وتحرير وتر العضلة ذات الرأسين، وتحرير وكشط القناة العظمية الضيقة، وكذلك خياطة الشفا الحقاني في حالات الخلع المتكرر نفذت جميعها عن طريق جراحة منظار الكتف.