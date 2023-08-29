"الجاسر" يبحث جاهزية تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة وبولندا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 2:03 مساءً

عقد وزيرُ النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البولندية "LOT" ميشال فيجول. جاء ذلك في ختام جدول زيارة "الجاسر" الرسمية لجمهورية بولندا. وشهد الاجتماع مناقشة جاهزية تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

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