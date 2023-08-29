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وزارة الدفاع: أجواؤنا آمنة بعزيمة أبطالنا

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الرياض - محمد الوسيري - نشرت وزارة الدفاع صورة لإحدى طائراتها المقاتلة على حسابها بموقع “إكس”، مؤكدة أن أجواء آمنة بعزيمة أبطالها.

وعلقت الدفاع على الصورة بالقول “أجواؤنا آمنة.. بعزيمة أبطالٍ أرواحهم لوطن المجد مبذولة”.

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اليوم الوطني السعودي

يأتي ذلك مع قرب احتفال السعودية باليوم الوطني الـ93، الذي تحتفي به خلال شهر سبتمبر من كل عام، ويشهد العديد من الفعاليات والعروض التي تنفذها جميع القطاعات في الدولة من أجل إسعاد المواطنين والمقيمين في البلاد.

وتشهد سماء العاصمة الرياض وعدد من المناطق عروضًا جوية، يقدمها فرق وزارة الدفاع وفريق الصقور السعودية والمقاتلات السعودية بطائرات “تايفون”، و”ف – 15 إس”، و”تورنيدو”، و”ف – 15 سي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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