انت الان تتابع رحالة ومستشرقون رصدوا الفهد الصياد في الجزيرة العربية قبل مئات السنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 2:24 مساءً

سجّل ثلاثة مستشرقين ورحّالة، أحدهم فنلندي، وآخران ألمانيان، عدة مشاهدات للفهد الصياد في جزيرة العرب إبّان زياراتهم ورحلاتهم الاستكشافية لها قبل مئات السنين. ودوّن الغربيون الثلاثة ما رصدوه في كتبهم عن هذا الحيوان الذي اختفت آثاره من المنطقة منذ حوالي 60 عامًا مضت؛ ففي تاريخ 20 سبتمبر 1845م ذكر الرحالة والمستشرق الفنلندي "جورج أوغست والن" بعد وصوله لمدينة حائل؛ أن الفهد موجود، ويعتبر المستشرق جورج والن أول المستكشفين الأوروبيين الذين جابوا شمال الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر الميلادي. وفي تاريخ 24 ديسمبر 1883م دوّن الرحالة والمستشرق الألماني "يوليوس أويتنغ" عن وجوده في جبال أجا بمدينة حائل، ويعتبر الرحالة أويتنغ من الذين جالوا في شمال وشمال غرب الجزيرة العربية، وكان بارزًا ومتخصّصًا علميًّا بكتابة النقوش السامية القديمة وقراءتها. وفي العام 1926م نشر المستشرق الألماني "كارل رسوان" صورة في كتابه الخيام السود في بلاد العرب لرجل من قبيلة الرولة ممسكًا بالفهد وبجواره شبله الصغير، وقال: إن الرجل اصطاده بين جبل طبيق والنفود. وكانت الحماية الفطرية أعلنت العام الماضي عن عثورها على مومياوات وجثث لأكثر من 60 فهدًا صيادًا في كهف واقع جنوبي محافظة رفحاء.

كانت هذه تفاصيل خبر رحالة ومستشرقون رصدوا الفهد الصياد في الجزيرة العربية قبل مئات السنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.