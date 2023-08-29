انت الان تتابع برعاية وزير الصناعة.. اتفاقية لتصدير 100 ألف طن سنويًا من البتروكيماويات للهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقعت اليوم شركة سعودية لمنتجات الكبريت الزراعي والصناعي، مع شركة هندية اتفاقية لتصدير منتجات الكبريت الزراعي والصناعي إلى جمهورية الهند ودول شرق آسيا بأكثر من 100 ألف طن سنويًا، وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمام، وبحضور مدير فرع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز بن أحمد الشعيبي وتحت رعاية وزير الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف.

وقدر غدران سعيد غدران، وهو مستثمر في صناعة البتروكيماويات، حجم التبادل التجاري في البتروكيماويات بـ 9.13 مليار دولار، موضحًا أن حجم الاستثمارات السعودية مع الهند يبلغ 24 مليار دولار، لافتًا بأن التبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق بالبتروكيماويات الزراعية والأسمدة يبلغ 1.03 مليار دولار، ومتوقعًا ارتفاع حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين المملكة والهند ليصل إلى 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة.

ورجح دخول شركات هندية في السوق السعودي، حيث وضعت رؤية المملكة 2030 ضمن مستهدفاتها تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم معدلات النمو الاقتصادي للمملكة، مبينًا أن عدد الشركات العاملة في مجال إنتاج الكبريت الزراعي والصناعي بالمملكة ثلاث شركات.

وأضاف أن الكبريت الزراعي يعّد عنصراً مغذّياً للنبات، ويمكن أن يستخدم سماداً للتربة، ويعتبر مهماً بقدر أهمية عنصر النتروجين، كما أنه يعادل قلوية التربة ويساهم بشكل رئيسي في خصوبتها ومضاعفة الإنتاجية، سواء للمحاصيل الزراعية أو النباتات.

وأوضح أن القطاع الصناعي في المملكة يحظى بدعم متواصل واهتمام مستمر، وذلك تأكيدًا وتعزيزاً لدوره في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030، وبما يُسهم به في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة فرص مصادر الدخل والعمل للمواطنين.