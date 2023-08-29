خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء مدغشقر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 4:35 مساءً

بعث خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، رسالةً شفهية إلى دولة رئيس وزراء مدغشقر كريستيان نتساي، تتّصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك. قام بنقل الرسالة المستشارُ بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال دولته له اليوم في العاصمة انتاناناريفو. ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية مدغشقر الصديقة بالمزيد من التقدُّم والازدهار، فيما حمّله دولة الرئيس تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. وأكّد الرئيس دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافةَ معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، مرحبًا بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة، هذا العام. وجرى خلال الاستقبال بحثُ العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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