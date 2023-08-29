سمو محافظ الأحساء يزور نادي هجر ويشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ويكرّم المتميزين في الألعاب المختلفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 4:55 مساءً

زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، مساء أمس "الاثنين" مقر نادي هجر، وكان في استقباله مدير مكتب وزارة الرياضة بالأحساء المكلف الأستاذ عبداللطيف بن أحمد العرادي ونائب رئيس النادي الدكتور محمد المغنم وأعضاء مجلس الإدارة. ونوَّه سموّه بالدعم السخي الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من القيادة الحكيمة - أيدها الله- التي تحرص على توفير كل الإمكانات التي تسهم في تطور الرياضة في مختلف المجالات. وشاهدَ سموّه عرضاً مرئياً لأعمال الإدارة والإنجازات التي تحققت في الفترة السابقة ، كما تضمن العرض المرئي نشاطات النادي وإنجازاته التي تحققت على صعيد كرة القدم بمختلف فئاتها وألعاب النادي المختلفة . واطلع سموّه على مرافق النادي، إضافة إلى حضور سموّه جزءاً من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم ، مستمعاً سموّه إلى أبرز التحديات التي تواجه الفريق في دوري يلو لكرة القدم. بعد ذلك كرّم سموّه عدداً من اللاعبين المتميزين في لعبة الريشة الطائرة بمناسبة صعودهم للدوري الممتاز لدرجتي الناشئين والشباب وكذلك لاعبو لعبة السباحة بمناسبة حصولهم على المركز الرابع على مستوى المملكة ، وأبطال الدوري للعبة الكاراتيه لدرجة الناشئين في الكاتا والقتال، وهنأهم سموّه بهذا التميز ، متمنياً لهم التوفيق. من جانبه قدم نائب رئيس نادي هجر الدكتور المغنم شكره لسمو محافظ الأحساء على اهتمامه الكبير برياضة المحافظة ودعمه الدائم لجميع الرياضيين في الأحساء، مؤكداً أن زيارة سموّه للنادي مصدر اعتزاز لجميع الهجراويين.

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