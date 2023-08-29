نجاح عملية جراحية نوعية لتصحيح إعوجاج حاد بالعمود الفقري لمريض في بيشة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 4:56 مساءً

أنهى فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة معاناة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا كان يعاني من آلام بالظهر وصعوبة في أداء وممارسة الأنشطة اليومية ومشاكل في النوم نتيجة إصابته بانحراف شديد في العمود الفقري (الجنف). وأوضحت صحة بيشة أن المريض حضر للعيادة وعُملت له الفحوصات المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي على كامل الظهر وبيَّنت النتائج وجود اعوجاج شديد في العمود الفقري. وبعد دراسة ملف المريض قرر الفريق الطبي المعالج التدخل الجراحي لعلاج هذه العيوب والحد من المضاعفات وتحقيق محاذاة طبيعية للفقرات بما أدى لاستقامة تامة في الظهر وذلك بتثبيت ودمج الفقرات. بعد ذلك خضع المريض لبرنامج علاج طبيعي مكثف لتقوية عضلات الظهر والفقرات وخرج من المستشفى واُعطي مواعيد متابعة في العيادة. الجدير بالذكر أنه خلال شهر يوليو لعام 2023م تم إجراء 800 جلسة للغسيل الدموي بالمستشفى، كما استقبل مركز السكري والغدد الصماء بالمستشفى 1046 مستفيداً ومستفيدة، واستقبل مركز التأهيل الطبي بالمستشفى 5327 مستفيداً ومستفيدة.

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