انعقاد الاجتماع الأول لتطوير خدمات استراحات المشاة بالمشاعر المقدسة

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محمد بن مسعود - الدمام - ترأس مساعد أمين ⁧‫العاصمة المقدسة‬⁩ للحج والعمرة المهندس خالد بن عبدالله سندي، ‏اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة تطوير وتنسيق تكامل الخدمات على طرق واستراحات المشاة بالمشاعر المقدسة،‬⁩ للعام 1445هـ.

ناقش الاجتماع خطط توفير حزمة من الخدمات، والعمل على تطويرها؛ لضمان تحقيق أعلى مستويات الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، بحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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