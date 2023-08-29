شكرا لقرائتكم جريان وادي ممنا بتهامة بسبب أمطار الباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثقت مقاطع فيديو متداولة هطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات ومدن منطقة الباحة.

وأظهرت الفيديوهات هطول أمطار غزيرة وبرد على عقبة الباحة، وسط نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية.

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كما رصد فيديو آخر، جريان وادي ممنا بتهامة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الباحة مع بروق واضح ونشاط في الرياح.

أمطار الباحة تتواصل

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه من أمطار غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة وجازان والباحة والشرقية وعسير ونجران).

وبحسب الأرصاد، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة على منطقتي الرياض ونجران، فيما تشهد منطقة الشرقية موجة حارة تصل فيها درجات الحرارة لـ 48 مئوية.

كما توقع مركز الأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى غزيرة بعدة مناطق اليوم، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.