شكرا لقرائتكم الأحساء تسجل أعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة الأحساء سجلت اليوم الثلاثاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية.

الأحساء تتصدر

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن الأحساء تصدرت اليوم المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في السعودية، بواقع 48 درجة مئوية.

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وأضاف أن وادي الدواسر جاءت في المركز الثاني بتسجيل 46 مئوية، فيما حلت كل من شرورة والرياض بالمركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.

فيما سجلت مكة المكرمة والدمام والقيصومة 44 درجة مئوية.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة وجازان والباحة والشرقية وعسير ونجران).

وبحسب الأرصاد، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة ورياح نشطة على منطقتي الرياض ونجران، فيما تشهد منطقة الشرقية موجة حارة تصل فيها درجات الحرارة لـ 48 مئوية.

كما توقع مركز الأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة من خفيفة إلى غزيرة بعدة مناطق اليوم، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.