شكرا لقرائتكم السديس يطلع سماحة المفتي على الخطط الاستراتيجية لرئاسة الشؤون الدينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد سماحة مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر، باستحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا أن قرار مجلس الوزراء يأتي امتدادًا للدعم والرعاية التي يوليها ولاة أمر هذه البلاد المباركة لرسالة الحرمين الشريفين الوسطية، وقاصديهما دينيًا.

تعزيز رسالة الإسلام والحرمين

وأكد سماحة المفتي خلال لقائه برئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، على ضرورة بذل أقصى الجهود، لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين الدينية في العالم.

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وأوصى سماحته رئيس الشؤون الدينية، بضرورة تعزيز رسالة الإسلام الأصيلة، وقيم التسامح والوسطية، سائلًا الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء؛ على ما يقدمانه للحرمين الشريفين، وقاصديهما من العناية الدينية الدائمة.

وزار رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ السديس، سماحة المفتي بالرياض، وذلك في أول لقاء مع سماحته بعد تعيينه رئيسًا للشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

خطط واستراتيجيات متجددة

وأطلع السديس سماحة المفتي على الخطط النوعية، والاستراتيجيات الدينية المتجددة، والمتعلقة في بث رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم، وتبني قيم التسامح والاعتدال، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والزائرين، وتعميق رسالة الإسلام السمحة، ومبادئه الأصيلة المعتدلة.

واستنار رئيس الشؤون الدينية بآراء وتوجيهات سماحة مفتي عام السعودية، حيال تعظيم المنجزات الدينية والدعوية والتوعوية، وتعضيد الدروس والمحاضرات العلمية، ونبذ الغلو والتطرف، والانحلال والإلحاد.

كما بحث مع سماحة المفتي تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين الرئاستين، في المجالات الدعوية والتوعية والإرشادية والدروس الدينية.

وأبدى سماحة المفتي ترحيبه واستعداده على تعزيز الدور التكاملي بين هيئة كبار العلماء ورئاسة الشؤون الدينية؛ لإيصال رسالة الإسلام الوسطية للعالم، وتعظيم قيم التسامح.