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حساب المواطن : في حال وجود تابع مضاف لا يلزم توفر عقد إيجار

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شكرا لقرائتكم حساب المواطن : في حال وجود تابع مضاف لا يلزم توفر عقد إيجار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال وجود تابع مضاف لا يلزم توفر عقد إيجار.

جاء ذلك ردًّا من حساب متابعات الخليج 365 على استفسار في هذا الشأن عبر حساب خدمة المستفيدين على منصة إكس، مساء اليوم الثلاثاء.

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تمديد صرف الدعم الإضافي

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كان قد وجه وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير ، بتمديد العمل ببرنامج حساب متابعات الخليج 365 بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب متابعات الخليج 365 لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما المستمرة بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

أهلية سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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