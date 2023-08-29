انت الان تتابع التعاون يواصل انطلاقتَه القويّة ويضيف الأخدود لقائمة ضحاياه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

واصل فريقُ التعاون الأول لكرة القدم انطلاقتَه القويّة هذا الموسم بوصوله للفوز الثالث على التوالي، بتغلبه خارج أرضه على مضيفه الأخدود بهدف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في مدينة نجران، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

لاح الأمل مبكرًا للضيوف منذ الدقيقة الثامنة لافتتاح باب التسجيل، حينما احتسب الحكم ممدوح آل شهدان ركلةَ جزاء، انبرى لتنفيذها البرازيلي ماتيوس دوس سانتوس كاسترو، لكنه أهدرها بشكل غريب.

لكن اللاعب تمكّن من التعويض بتسجيله واحدًا من أجمل أهداف الموسم بمجهود فردي مميز، قدّم من خلاله فاصلًا مهاريًّا قبل أن يطلق قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة وتابعت طريقها نحو المرمى، وذلك في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة "45+9".