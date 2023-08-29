"الندوة العالمية" تؤسس مركزًا تنمويًّا تعليميًّا في غينيا كوناكري

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 5:31 مساءً

أسس مكتب "الندوة العالمية للشباب الإسلامي" في غينيا كوناكري مركزًا تنمويًّا تعليميًّا جديدًا في منطقة "مامو" التي تبعد عن العاصمة "كوناكري" (251) كم. ويقدم المركز خدماته الحيوية المتنوعة لمئات الأسر من سكان المنطقة؛ إذ يضم مسجدًا ومدرسة تعليمية بفصول دراسية. كما يضم بئرًا ارتوازية، ومحال وقفية، ودارًا للأيتام، ومكاتب إدارية. وقال مدير مكتب الندوة العالمية في غينيا كوناكري محمد مختار جالو: إن الندوة تواصل جهودها الخيرية في إنشاء العديد من المراكز التنموية في مختلف دول إفريقيا؛ لما لها من أهمية كبيرة في خدمة المجتمعات الإنسانية. كما ثمَّن جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في دعم هذه المشروعات الهادفة التي تحتاج إليها كثير من المناطق في "غينيا كوناكري". وبدورهم، عبَّر الأهالي عن فرحتهم الغامرة بهذه المبادرة، وسألوا الله تعالى أن يديم نِعمتَي الأمن والرخاء على السعودية، ويحفظ استقرارها في ظل قيادتها التي لا تدخر وسعًا في دعم العمل الخيري والإنساني في كل مكان.

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