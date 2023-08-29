الاتفاق يستأنف تدريباته غداً.. تحضيراً لمواجهة ضمك

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محمد بن مسعود - الدمام - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه (المغلق) مساء غدٍ الأربعاء على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك ضمن تحضيراته لاستضافة فريق ضمك السبت المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ 5 لدوري روشن السعودي.

وكان المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد منح لاعبي الفريق راحة اليوم الثلاثاء بعد وصولهم فجراً من الرياض.

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