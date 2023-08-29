جمعية مكافحة السرطان تحقّق أمنية مريض شاب 19 عامًا في الالتحاق بالجامعة

حقّقت الجمعيةُ السعودية الخيرية لمكافحة السرطان أمنيةَ أحد المرضى بإكمال رحلته التعليمية، وانضمامه للجامعة للحصول على درجة البكالوريوس، بالإضافة إلى تكفُّلها بدعمه ماليًّا، والتكفُّل بتنقلاته أثناء رحلته العلاجيه.

وفي التفاصيل: تكفّلت الجمعية بمساندة مريض يبلغ من العمر 19 عامًا، ويسكن مدينة الرياض، أصيب بسرطان الكلى ويتلقّى العلاج في أحد المراكز الطبية المتخصصة؛ حيث يعاني من ظروف صحية صعبة تمثّلت في استئصال كليته اليمنى قبل سنوات، ثم إصابته في كليته اليسرى بسرطان الكلى العام الماضي، إضافة إلى حالته الاجتماعية التي تستوجب الدعم والمساندة.

وأثناء الجولات الدورية التي يقوم بها أخصائيّو الخدمة الاجتماعية للمرضى، تمت زيارة الشاب ودراسة حالته، والتي أوضحت الحاجة لإدراجه كمستفيد من خدمات الجمعية؛ حيث تم تقديم خدمة المساعدات المالية "داعم"، وخدمة النقل الداخلي "مشوار"؛ ليتم إيصاله من منزله لمركز العلاج؛ حرصًا على انتظامه في حضور جلسات العلاج. كما أبدى الشاب رغبته باستكمال تعليمه والالتحاق بالجامعة.

وعلى الفور قامت الجمعية بالتواصل مع الجامعات للنظر في انضمامه وإلحاقه بالدراسة الجامعية؛ حيث صدرت الموافقة بقبوله ليبدأ مشواره الجامعي.