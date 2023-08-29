إنقاذ مخالف لنظام أمن الحدود بعد سقوطه من مرتفعات جبلية

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكن فرق الإنقاذ بالدفاع المدني بمنطقة جازان من إنقاذ مخالف لنظام الحدود من الجنسية اليمنية بعد سقوطه من مرتفع جبلي على الحدود السعودية.

وقال الدفاع المدني إن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، سقط من منطقة جبلية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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