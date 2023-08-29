لاتفيا تحقق لقب كأس كوسبلاي لموسم الجيمرز: أرض الأبطال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 7:56 مساءً

حصل الفريق اللاتيفي على لقب كأس كوسبلاي لموسم الجيمرز: أرض الأبطال، المسابقة التي أقيمت على مدار يومين (27 – 28 أغسطس) بمشاركة 45 دولة من مختلف أنحاء العالم وأكثر من 160 شخصاً تنافسوا للحصول على أكبر حصة من مجموع الجوائز التي بلغت 100,000 دولار. وبالتعاون بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية و World Cosplay Summit، احتضن موسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – المسابقة العالمية التي حضرها الآلاف في مسرح محمد عبده ببوليفارد رياض سيتي. حيث حصل الثنائي اللاتيفي على جائزة المركز الأول (30,000 دولار) بعد منافسة قوية وحماسية مع بقية الفرق التي استعرضت أزياء الكوسبلاي الخاصة بها أمام لجنة التحكيم الدولية. وتضمن الحدث العالمي إقامة حفلات موسيقية أحياها كل من الفنانة رشا رزق، والفنان طارق العربي طرقان وعائلته إلى جانب فرقة الأوركسترا بقيادة المايسترو جورج قتله، حيث استمتع الحضور بأداء الفنانين لأشهر الشارات الغنائية للمسلسلات الكرتونية.

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