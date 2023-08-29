الارشيف / اخبار السعوديه

طلبات لن تصدقها في وثيقة زواج قبل 55 عامًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم طلبات لن تصدقها في وثيقة زواج قبل 55 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أظهرت وثيقة زواج قبل 55 عامًا، العديد من الاختلافات بين الماضي والحاضر.

طلبات من الماضي

وبينت وثيقة الزواج التي يعود تاريخها إلى عام 1389، وتداولها البعض على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، الطلبات وكانت على النحو التالي: “مهر 5000 ريال، و12 بشتًا رجاليًّا، و6 نسائي، وناقة، و3 قطم أرز”.

قد يهمّك أيضاً

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
إجراءات متبعة حال عدم إيفاء أحد الزوجين بشروط الزواج

كذلك تضمنت الطلبات: “صندوق صلصة، وكيس سكر، وصندوق شاهي، وحطب، وفحم، و2 كيلو هيل، و6 كيلو قهوة”.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا