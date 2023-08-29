شكرا لقرائتكم إنفاق 884 مليون ريال على مستلزمات التعليم في أول أسبوع دراسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ساهمت عودة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات إلى ارتفاع نقاط البيع خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، والتي بلغت 884 مليون ريال على المستلزمات المدرسية.

إجمالي عمليات البيع

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما”، تفاصيل عمليات نقاط البيع الأسبوعية بمختلف مناطق المملكة والتي بلغت 11.3 مليار ريال خلال الفترة من 20 إلى 26 أغسطس، عن طريق 166 مليون عملية.

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التعليم

وأنفق المستهلكون 884 مليون ريال على التعليم عبر نقاط البيع، وذلك من خلال 222 ألف عملية، وفي الصحة 666.4 مليون ريال، و241.6 مليون ريال في الأثاث.

الملابس والبناء

وبلغت قيمة نقاط البيع على الملابس والأحذية 603 ملايين ريال، و309 ملايين ريال في مواد التشييد والبناء، و220.5 مليون في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و713.9 مليون ريال على محطات الوقود.

السلع والخدمات العامة

فيما بلغت قيمة العمليات في الفنادق 222.7 مليون ريال، و105.1 مليون ريال في المنافع العامة، و171.3 مليون ريال في المجوهرات، و1.1 مليار ريال في السلع والخدمات المتنوعة.

الترفيه والمطاعم والمقاهي

كما أنفق المستهلكون 310.3 مليون ريال في الترفيه والثقافة، و1.5 مليار في المطاعم والمقاهي، و1.7 مليار ريال في الأطعمة والمشروبات، و86.6 مليون ريال في الاتصالات، و660.4 مليون ريال في النقل، في حين بلغت قيمة العمليات الأخرى 1.7 مليار ريال.

انتظام الطلاب في الدراسة

وانتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.