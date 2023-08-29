إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان

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الرياض - محمد الوسيري - أنقذت فرق الدفاع المدني بجازان مخالفًا لنظام أمن الحدود يمني الجنسية، سقط في منطقة جبلية.

إنقاذ مخالف

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في منشور عبر منصة إكس: إن الدفاع المدني بجازان أنقذ مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، سقط من منطقة جبلية.

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الرعاية الطبية

ولفتت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أنه تم نقله إلى المستشفى؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشرت لقطات مصورة توثق الواقعة.