حل مشكلة ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي

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الرياض - محمد الوسيري - أوضح المختص بشؤون التعليم عبدالحـميد العرجان، حل مشكلة معاناة البعض من ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي.

حل المشكلة

وقال العرجاني في منشور عبر منصة إكس: إن السبب في ذلك هو دخول الرابط التلقائي المخصص للمدارس السعودية بالخارج.

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التحقق من الرابط

وأضاف: الحل هو التحقق من أن الرابط المستخدم هو رابط المدارس داخل السعودية –اضغط هنا-.

أو الضغط على -منصة مدرستي- بالمستطيل الأحمر بالصورة عند دخول الصفحة الرئيسية.