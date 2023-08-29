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شكرا لقرائتكم حل مشكلة ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضح المختص بشؤون التعليم عبدالحـميد العرجان، حل مشكلة معاناة البعض من ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي.
حل المشكلة
وقال العرجاني في منشور عبر منصة إكس: إن السبب في ذلك هو دخول الرابط التلقائي المخصص للمدارس السعودية بالخارج.
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التحقق من الرابط
وأضاف: الحل هو التحقق من أن الرابط المستخدم هو رابط المدارس داخل السعودية –اضغط هنا-.
أو الضغط على -منصة مدرستي- بالمستطيل الأحمر بالصورة عند دخول الصفحة الرئيسية.