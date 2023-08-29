الارشيف / اخبار السعوديه

حل مشكلة ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم حل مشكلة ظهور رسالة خلل عند دخول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المختص بشؤون التعليم عبدالحـميد العرجان، حل مشكلة معاناة البعض من ظهور رسالة خلل عند دخول منصة مدرستي.

حل المشكلة

وقال العرجاني في منشور عبر منصة إكس: إن السبب في ذلك هو دخول الرابط التلقائي المخصص للمدارس بالخارج.

قد يهمّك أيضاً

تعليم الرياض يشدد على إجراءات الأمن والسلامة في المدارس
وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

التحقق من الرابط

وأضاف: الحل هو التحقق من أن الرابط المستخدم هو رابط المدارس داخل السعودية –اضغط هنا-.

أو الضغط على -منصة مدرستي- بالمستطيل الأحمر بالصورة عند دخول الصفحة الرئيسية.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا