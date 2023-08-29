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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة العدل خطوات إدراج صفقة خاصة كبائع عبر البورصة العقارية.

خطوات الإدراج

وتضمنت الخطوات التي حددتها وزارة العدل في إنفوجرافيك بحسابها الرسمي بمنصة إكس ما يلي:

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اختيار إدراج صفقة عن طريق شريط التنقل.

اختيار أحد العقارات المملوكة من القائمة الخاصة بك.

استعراض تفاصيل العقار وكذلك تفاصيل وثيقة التملك العقاري.

اختيار نوع الصفقة هل خاصة أم صفقة حرة.

إدخال بيانات المشتري.

إدخال نسب الإفراغ وقيمة الصفقة.

اختيار رقم الحساب البنكي الخاص بالبائع (الآيبان).

إدخال الرقم المرجعي (رقم الإقبال) الخاص بضريبة التصرفات العقارية.

استعراض ومراجعة كامل بيانات الصفقة ثم اعتمادها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يلزم تسجيل بيانات الصفقة في ضريبة التصرفات العقارية لدى هيئة الدخل والضريبة والجمارك والحصول على رقم مرجعي ولا يلزم تسديد المبلغ.

وأصدرت وزارة العدل الدليل الإرشادي للبورصة العقارية، المتضمن شرحًا مفصلًا لكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة المتاحة عبر رابط البورصة.

الشفافية في الصفقات

يُذكر أن البورصة العقارية تحقق الشفافية في الصفقات، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.

وتتيح البورصة العقارية تداول العقارات- بيع وشراء- بكل يسر وسهولة، إلى جانب تمكين المستفيدين من خدمات الرهون العقارية إلكترونيًّا بالإضافة إلى خدمات الدمج والفرز للصكوك العقارية، وخدمة تحديث الصكوك.

وأوضحت وزارة العدل، في وقت سابق، أن البورصة العقارية ترتقي بتجربة المستفيدين وتحقق الشفافية والموثوقية، كما أنها أحد مخرجات مبادرة “رقمنة الثروة العقارية” التي تعد من أبرز مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وتمكّن البورصة المستفيدين من إدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية في الصفقات العقارية التي تتم، إذ تقدم معلومات موثوقة عن قيمة الصفقات للنطاق الجغرافي الذي يحدده المستخدم.