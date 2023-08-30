عسير.. أمطار غزيرة تشكل شلالات بقرى بني مالك

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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت قرى بني مالك شمال أبها، ظهر اليوم، هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب، وتشكلت منها الشلالات وارتوت بها المزارع.

وبدأ هطول الأمطار عند صلاة الظهر واستمر إلى العصر، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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