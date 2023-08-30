بالفيديو .. أسد هارب يثير الذعر في شارع مزدحم بمدينة كراتشي الباكستانية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 29 أغسطس 2023, 8:32 مساءً

فر أسد بالغ من سيارة خاصة، وسط زحام مروري في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، الثلاثاء، مسبباً الذعر لساعتين قبل الإمساك به. وتفصيلاً، ذكر بيان للشرطة أن مالك الأسد كان ينقله حينما فر في طريق رئيس، بالمدينة الساحلية المكتظة بالسكان خلال ساعات ذروة الازدحام المروري. وقال مختيار سومرو مفتش الحياة البرية لـ"رويترز"، في الموقع الذي تم به الإمساك بالأسد: "هرعت فرقنا إلى هنا على الفور. وهو معنا وبخير ولا أحد في خطر الآن بحمد الله". ودخل الأسد الهارب إلى قبو في مبنى قريب، بعدما ظل يتجول في الطريق لبعض الوقت، وقال شاهد إن المنطقة شهدت زحاماً كثيفاً مع وصول سيارات وسائل الإعلام إلى الموقع لتغطية الحادث، وتجمع الحشود لمشاهدة الحيوان المفترس. ورصد مقطع فيديو الأسد يهاجم رجلاً ملقى على الأرض، لكن الأخير تمكن من الفرار، وفقاً لسكاي نيوز عربية. وقالت إدارة الحياة البرية إن الأسد نقل إلى مجمعها، إذ إنه يحظر الاحتفاظ بالأسود في المناطق السكنية. وذكر كبير مفتشي الشرطة شيراز نظير في بيان، أن مالك الأسد احتُجز وستقام ضده دعوى قضائية.

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