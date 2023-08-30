شكرا لقرائتكم منفذو جرائم في قبضة الأمن أحدهم تنكر في عباءة نسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن الحملة الأمنية الكبرى للحرب على المخدرات “بالمرصاد”، فضلًا عن القبض على عدد من منفذي الجرائم المتنوعة مثل القبض على مقيم تنكر في عباءة نسائية بأحد المتاجر.

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مروجو المخدرات

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على 4 مواطنين قاموا بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومواطن قام بترويج 42 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها.

ولفت الأمن العام أيضًا إلى القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” وأقراص خاضعة لتنظيم التداول، وضبط بحوزتهما هواتف متنقلة ومبالغ مالية.

تنكر في عباءة نسائية

وذكر الأمن العام أنه تم القبض على مقيم من الجنسية المصرية، قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومقيم من الجنسية المصرية، ظهر في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متنكرًا بعباءة نسائية في أحد المراكز التجارية.

ولفت الأمن العام إلى القبض على مواطنين قاما باتخاذ منزل وكرًا لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما سلاح ناري، وكذلك القبض على 6 أشخاص من الجنسية الباكستانية ومواطن قاموا بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية.