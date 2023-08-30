انت الان تتابع بعد تداول فيديو غرق مركب سياحي.. مصر توضح ما حدث للفندق العائم بنهر النيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر غرق أحد الفنادق السياحية العائمة (مركب سياحي) في نهر النيل بمدينة الأقصر، جنوبي مصر، كشفت السلطات المصرية حقيقة ما حدث.

وحسب موقع "القاهرة 24"، فقد أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري في مصر أن الفندق العائم الذي تعرض لحادث ميل على كورنيش الأقصر، كان متوقفًا عن العمل منذ عام 2010، وكان مالكه قد تقدم بطلب للهيئة لإصلاحه، وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف بإحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم، إلى أنه بعد الانتهاء من رفع كفاءته وإصلاحه تمت المعاينة من قِبَل هيئة النقل النهري، والتي أعطت له تصريحًا مؤقتًا بمغادرة ترسانة إصلاح الوحدات النهرية إلى المرسى الخاص به؛ وذلك يوم 23/ 8/ 2023 لحين استكمال باقي التراخيص اللازمة من قِبَل باقي الجهات المعنية وذات الصلة.

ولفتت هيئة النقل النهري، إلى أنه خلال توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين، حدث له ميل على أحد جانبيه، أدى إلى استقراره على قاع المرسى دون غرق كامل، مؤكدة أنها في انتظار قرار النيابة العامة لتحديد أسباب ميل الفندق العائم.

ميل المركب على أحد جانبيه