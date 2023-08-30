انت الان تتابع "العصيمي": رياح سطحية مثيرة للغبار بهذه المناطق خلال اليوم وغداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 7:12 صباحاً

قال خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي؛ إن كتلة هوائية أقل حرارة مصاحبة لضغط سطحي مرتفع نسبياً أثرت في بعض المناطق. وأضاف العصيمي؛ في تغريدة له اليوم، بسبب فوارق الضغط الجوي بين المناطق الشمالية ومنخفض الهند الموسمي نشطت الرياح السطحية في بعض المناطق مثيرةً للغبار. وتابع، يستمر نشاط الرياح الشرقية، اليوم وغداً، -بإذن الله- في المناطق الوسطى ونجران وشرق المرتفعات.

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