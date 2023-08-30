المملكة تشارك في المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 7:16 صباحاً

تشارك المملكة العربية السعودية، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب منظمات دولية أخرى ذات صلة بمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا، خلال الفترة من 16- 15 صفر 1445هـ الموافق 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023م. وسيناقش المعنيون والخبراء والمختصون ممثلو الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد في المؤتمر، عددًا من الموضوعات المتعلقة بمجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها موضوع بحث منهجيات ووضع أسس علمية لقياس معدلات الفساد للدول. وبهذه المناسبة سيلقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد كلمة المملكة، يستعرض من خلالها تجربة المملكة المحلية وجهودها الدولية وسعيها الدؤوب في مجال مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. يُذكر أن هذا المؤتمر يأتي ضمن إطار مبادرة "نزاهة" العالمية لقياس الفساد، ويهدف إلى مناقشة التحديات التي تتعلق بتطوير منهجيات علمية لقياس معدلات الفساد عالميًّا، وتحديد آليات التعاون للتغلب عليه، كما سيوفر المؤتمر فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر لمواضيع رئيسية أبرزها تطوير إطار إحصائي لقياس فعالية هيئات وسياسات مكافحة الفساد، واستخدام التكنولوجيا لقياس التقدم المحرز في معالجة الفساد، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

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