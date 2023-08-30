انت الان تتابع أسبوع حاسم.. "صحفي إنجليزي" يوضح موقف ليفربول من بيع محمد صلاح للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حسم الصحفي "جيمس بيرس" موقف ليفربول الإنجليزي من بيع المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد هذا الموسم.

وقال جيمس خلال تصريحات إعلامية لبرنامج "في المرمى" على قناة "العربية": موقف ليفربول واضح جدًّا، لا يوجد نية لبيع محمد صلاح، واللاعب لن يغادر لأي نادٍ هذا الصيف؛ وذلك ما أكده يورغن كلوب مدرب الفريق.

وأضاف: محمد صلاح أسطورة ونجم ساطع في ‎ليفربول، لكنه لن يغادر النادي الإنجليزي إلا إذا رغب النادي في بيعه في حال حصوله على عرض مغرٍ للاعب؛ حتى صلاح لم يأخذ خطوة للأمام في العرض المقدم له من الاتحاد.

وشدد على أنه إذا لم يقم ليفربول ببيع صلاح إلى ‎الاتحاد هذا الأسبوع فمن الصعب أن يغادر، على الرغم من استمرار سوق الانتقالات في السعودية لأنه سيكون من الصعب تعويضه في هذا التوقيت.