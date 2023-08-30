انت الان تتابع ارتكبوا مخالفات وروّجوا ممنوعات.. فيديو يستعرض الإطاحة بعدد من الجناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 7:35 صباحاً

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها. وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على 4 مواطنين في الرياض قاموا بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في منصة "إكس" أنه تم القبض في "رجال ألمع" على مواطن قام بترويج 42 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها. وفي القريات تم ضبط مقيميْن قاما بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما ضُبِط بحوزتهما هواتف متنقلة ومبالغ مالية. ونجح الأمن في خميس مشيط في ضبط مقيم من الجنسية المصرية قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومصري آخر في الخبر ظهر في محتوى مرئي عبر منصات التواصل متنكرًا في عباءة نسائية بأحد المراكز التجارية. وفي الرياض تم ضبط مواطنيْن قاما باتخاذ منزل وكرًا لترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبِط بحوزتهما سلاح ناري. وفي تبوك تم القبض على 6 مواطنين من الجنسية الباكستانية، ومواطن، قاموا بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وضُبِط بحوزتهم مبالغ مالية.

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