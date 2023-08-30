انت الان تتابع "كراني" يكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة: رطوبة عالية وخلايا رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 7:48 صباحاً

قال خبير الطقس حسن كراني؛ إن اليوم الأربعاء سيشهد رطوبة عالية على المرتفعات، تؤدي إلى خلايا رعدية ممطرة تمتد شمالاً حتى المدينة المنوّرة، وجنوباً حتى صنعاء. وأضاف كراني؛ في تغريدة على حسابه في "إكس"، أن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطارٍ تميل للغزارة مصحوبة بالبَرَد ورياح هابطة وفرصة السيول. ولفت إلى أن الأجواء تشهد بؤراً سحابية ممطرة شرق المرتفعات، فيما سيكون الجو صحواً إلى غائمٍ على المناطق الداخلية والوسطى وجنوبها مع بؤر سحابية ممطرة، فيما ستكون الحالة معتدلة الحرارة على الشمالية والغربية.

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