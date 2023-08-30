انت الان تتابع تحديث لمنتجات Chrome يستدعي تحذيراً عالي الخطورة من "الأمن السيبراني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 8:20 صباحاً

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome. ونشرت Google عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة: ماك، لينكس، وويندوز. وقال المركز إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتنفيذ ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة. وأوصى المركز بتحديث المتصفح لنظام ماك ولينكس إلى نسخة (116.0.5845.140)، ومتصفح نظام ويندوز إلى نسخة (116.0.5845.140/.141)، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه: https://chromereleases.googleblog.com/2023/08/stable-channel-update-for-desktop_29.html

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