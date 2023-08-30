انت الان تتابع ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 8:27 صباحاً

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة؛ لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (110) أمتار مكعبة من الحطب والفحم المحلي في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وهم (3) مقيمين من الجنسية السودانية، و(3) مقيمين من الجنسية المصرية، و(4) مواطنين. وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة استخدام أو تخزين الحطب والفحم المحليين، غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب. وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.