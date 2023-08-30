القاتل الأبيض.. رشة إضافية من هذا المسحوق على طعامك تُعَرّض قلبك للخطر

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كشف باحثون كورويون عن أن إضافة الملح إلى الوجبات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة وأن الأشخاص الذين يقومون بإضافة الملح إلى وجبات العشاء بشكل دائم هم أكثر عرضة بنسبة 22% للمعاناة من عدم انتظام ضربات القلب، ويمكن لهذه الحالة المعروفة طبيًّا باسم الرجفان الأذيني، أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار 5 مرات.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "الصن"، تأكيد البروفيسور جيمس ليبر، من مؤسسة القلب البريطانية، أن الدراسة كانت بمثابة "تذكير صحي" بمخاطر استخدام الكثير من الملح.

ويمكن أن يسبب الرجفان الأذيني، نبض العضو بسرعة كبيرة؛ مما يسبب مشاكل مثل الدوخة وضيق التنفس والتعب.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية البالغين بعدم تناول أكثر من 6 غرام من الملح يوميًّا، أي حوالى ملعقة صغيرة.

ونظرت الدراسة، التي قدمت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام، في بيانات من 395682 بريطانيًّا تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 70 عامًا لمدة 11 عامًا.