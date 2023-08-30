السفارة في واشنطن تهيب بالسعوديين في 4 ولايات أخذ الحيطة والحذر من تداعيات "إيداليا"

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محمد بن مسعود - الدمام - أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بالمواطنين السعوديين الموجودين في ولايات: جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وذلك في إشارة إلى إعلان حالة الطوارئ في عددٍ من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات المقبلة من تداعيات العاصفة الاستوائية "إيداليا".

وأوضحت السفارة، في بيان لها، أنه يمكن للمواطنين الاتصال في حالة الطوارئ على الأرقام التالية:

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