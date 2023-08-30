انت الان تتابع "إياتا": خسائر شركات الطيران البريطانية بسبب عطل "الاثنين" 126 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ولي والش، اليوم الأربعاء، عن أن خسائر شركات الطيران بسبب الخلل الذي أصاب أنظمة المراقبة الجوية في بريطانيا، الاثنين ستبلغ نحو 100 مليون جنيه إسترليني (126 مليون دولار).

وتعمل الحكومة البريطانية بالتعاون مع شركات الطيران من أجل إعادة الركاب العالقين في المطارات بمختلف أنحاء أوروبا إلى بلادهم، بعد أن تسبب خلل في أنظمة المراقبة في تعطل الرحلات الجوية، ومن المتوقع أن يستمر لأيام.

وألغت السلطات أكثر من 1500 رحلة جوية، الاثنين، بحسب "سكاي نيوز عربية" بعد أن اضطر مراقبو الحركة الجوية للتحول إلى الأنظمة اليدوية بسبب مشكلة فنية، وأدى العطل إلى تكدس آلاف الركاب العالقين في المطارات في أوروبا وخارجها.

وقال وزير النقل البريطاني، مارك هاربر الثلاثاء: إن حل المشكلة سيستغرق أيامًا على الرغم من إصلاح الخلل خلال بضع ساعات فقط يوم الاثنين؛ لأن الإلغاءات أثّرت على جداول شركات الطيران؛ الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود الطائرات وأطقمها في الأماكن الذي يُفترض أن تكون فيها.