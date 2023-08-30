شكرا لقرائتكم التشهير بمقيم يمني باع ملابس رياضية مقلدة في الخُبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهرت وزارة التجارة بمقيم من الجنسية اليمنية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظامي مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية إثر ثبوت تورطه في حيازة وبيع ملابس رياضية مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية معروفة.

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام متضمناً فرض غرامة مالية 50 ألف ريال، ومصادرة المنتجات والأدوات المضبوطة، وإبعاد المخالف عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقته.

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تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية إلى مداهمة منزل شعبي في محافظة الخُبر جرى تحويله إلى معمل خياطة وطباعة علامات تجارية مقلدة على القمصان والحقائب الرياضية، كما اشتملت المضبوطات على ملبوسات ومكائن خياطة وآلات للطباعة وملصقات تحمل شعارات أندية سعودية وأوروبية.

العقوبة

وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

كما ينص نظام العلامات التجارية على فرض عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال لكل من باع أو حاز منتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق.