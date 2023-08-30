شكرا لقرائتكم تدخل جراحي عاجل ينقذ حياة رضيع من نزيف بالدماغ في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكّن فريق مختص من الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة من إنقاذ حياة طفل رضيع من خلال تدخل جراحي إسعافي عاجل لوقف نزيف دموي في الرأس.

تدخل جراحي عاجل

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن قسم طوارئ الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة استقبل طفلاً رضيعاً يبلغ من العمر عاماً وثمانية أشهر محولاً من مستشفى البكيرية العام كحالة إنقاذ حياة، وكان يعاني من انخفاض نسبة الوعي لديه.

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ولفت التجمع إلى أنه تم عمل جميع الفحوص السريرية والإشعاعية للرضيع التي أظهرت أن لديه نزيفاً كبيراً فوق آلام الجافي وبشكل ضاغط على الدماغ في الجهة اليسرى من الرأس.

الطفل يستعيد وعيه

وبين التجمع أن الطفل الرضيع خضع لعملية جراحية إسعافية تم فيها فتح الجمجمة وإفراغ النزيف وإيقافه بشكل كامل بعون الله دون حدوث أي مضاعفات، وقد استعاد الطفل كامل وعيه وغادر المستشفى برفقة ذويه وهو بصحة وعافية.

يذكر أن العمليات الجراحية المنفذة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية شهر يوليو 2023م بلغت 5461 عملية منها 1827 عملية للأطفال، فيما بلغ عدد عمليات النساء 3634 عملية جراحية.