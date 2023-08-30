شكرا لقرائتكم السديس: تمكين المرأة لخدمة القاصدات دينياً.. ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالمياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تعكف رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، على إعداد استراتيجية دينية وفق خارطة عمل؛ لتمكين المرأة لخدمة القاصدات والزائرات دينيًا في الحرمين الشريفين، وبث رسالتهما الوسطية عالميًا، مواكبة لرؤية المملكة المباركة ٢٠٣٠.

ويعقد رئيس الشؤون الدينية للمسجد المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اجتماعه الأول بالقيادات النسائية بالمسجد الحرام مساء اليوم عن بعد ؛ لتعضيد مسار عمل القطاع النسائي في المسجد الحرام، لخدمة القاصدات والزائرات، وإثراء تجربتهن الدينية.

قد يهمّك أيضاً

تمكين المرأة

وقال رئيس الشؤون الدينية: “إن تمكين المرأة على ضوء القيم الإسلامية، مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية وتنموية، مشيدًا بما وصلت إليه المرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وعضيده المبارك، سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-“.

مكانة المرأة في الإسلام

وأكد رئيس الشؤون الدينية: أن للمرأة المسلمة مكانة رفيعة في الإسلام، وأثرًا كبيرًا في حياة الفرد والمجتمع، وقد أولاها الإسلام عناية خاصة، وامتازت بجملة من الحقوق والامتيازات.

وأضاف رئيس الشؤون الدينية: إن إبراز جهود المرأة ودورها في الحرمين الشريفين، يتركز في منظومة الخدمات الدينية والدعوية والتوعوية، المقدمة للقاصدات والزائرات، وينطلق من بيئة دينية ملائمة، وفق الضوابط الشرعية، والمقاصد المرعية.