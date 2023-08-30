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خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله

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شكرا لقرائتكم خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انتقل إلى رحمة الله الشيخ حسن بن جابر الشهري خال رئيس تحرير صحيفة “متابعات الخليج 365” الزميل محمد الشهري في مدينة الرياض.

وتقرر الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن – طريق الحائر في الرياض، فيما سيقام العزاء في منزل الفقيد في قرية القفيل بثلوث المنظر بمنطقة عسير.

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أسرة تحرير “متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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