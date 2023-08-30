خال رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله

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الرياض - محمد الوسيري - انتقل إلى رحمة الله الشيخ حسن بن جابر الشهري خال رئيس تحرير صحيفة “متابعات الخليج 365” الزميل محمد الشهري في مدينة الرياض.

وتقرر الصلاة على الفقيد -رحمه الله- بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن – طريق الحائر في الرياض، فيما سيقام العزاء في منزل الفقيد في قرية القفيل بثلوث المنظر بمنطقة عسير.

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أسرة تحرير “متابعات الخليج 365” تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.