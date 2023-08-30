شكرا لقرائتكم الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن والمناطق والمحافظات السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ47 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الأحساء والخرج والصمان 47 مئوية، الرياض ووادي الدواسر والتنهات 45 مئوية، مكة المكرمة وشرورة 43 مئوية، الدهناء والمجمعة 42 مئوية، المدينة المنورة والدوادمي 41 مئوية، جدة ونجران وينبع والعلا 40 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها 19 مئوية، طريف والباحة 20 مئوية، القريات 21 مئوية، الطائف 23 مئوية، تبوك وسكاكا 24 مئوية، حائل ورفحاء 25 مئوية، عرعر 26 مئوية، نجران والدوادمي وبيشة والوجه 27 مئوية، بريدة وينبع والمجمعة والدهناء 28 مئوية.