شكرا لقرائتكم الدراسة عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز برابغ غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بـجامعة الملك عبدالعزيز، تحويل الدراسة غدًا الخميس، لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ لتكون عن بعد عن طريق البلاكبورد.

وقال الحساب الرسمي لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز بمنصة “إكس”: “تقرر تحويل الدراسة ليوم الخميس ١٥-٢-١٤٤٥هـ الموافق ٣١-٨-٢٠٢٣م لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ فقط لتكون عن بعد عن طريق البلاكبورد في نفس أوقاتها”.