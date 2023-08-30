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الدراسة عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز برابغ غدًا

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بـجامعة الملك عبدالعزيز، تحويل الدراسة غدًا الخميس، لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ لتكون عن بعد عن طريق البلاكبورد.

وقال الحساب الرسمي لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز بمنصة “إكس”: “تقرر تحويل الدراسة ليوم الخميس ١٥-٢-١٤٤٥هـ الموافق ٣١-٨-٢٠٢٣م لطلاب وطالبات فرع الجامعة برابغ فقط لتكون عن بعد عن طريق البلاكبورد في نفس أوقاتها”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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