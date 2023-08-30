انت الان تتابع "واتساب" يدعم تقنية مرتبطة بمكالمات الفيديو على أجهزة "ماك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 10:22 صباحاً

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" بدأت في دعم تقنية جديدة مرتبطة بمكالمات الفيديو على إصدارها الخاص بأجهزة "ماك". وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "واتساب" على أجهزة "ماك" بات يدعم مكالمات الفيديو الجماعية لما يصل إلى 8 أشخاص. وكانت "واتساب" قد أطلقت هذه الميزة قبل عدة أشهر على إصدار "الويب" على نظام تشغيل "ويندوز". وسيدعم تحديث "واتساب" على "ماك" ما يصل إلى 8 أشخاص في مكالمات الفيديو وما يصل إلى 32 شخصًا في المكالمات الصوتية. وأشارت "واتساب" إلى أن هذه الخدمة تدعم تقنية "التشفير الشامل" عبر الأجهزة المتعددة مع مزامنة عبر الأنظمة الأساسية.

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