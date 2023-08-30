"الاتحاد" يقدم عرضاً للتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي نجم ليفربول

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 11:21 صباحاً

كشفت صحيفة "RMC Sports" الفرنسية عن تقديم نادي الاتحاد عرضاً للتعاقد مع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأفادت الصحيفة بأن مسؤولي "الاتحاد" دخلوا في مفاوضات مع النادي الإنجليزي؛ لبحث إمكانية ضم كوناتي، لتدعيم مركز الدفاع بالموسم الجديد. وأشارت الصحيفة إلى أن مدافع ليفربول يركز حالياً مع فريقه الإنجليزي، ومنتخب فرنسا، الذي يتطلع للمشاركة معه في بطولة أمم أوروبا 2024 في يونيو المقبل، ولا يفكر في الرحيل عنه في الوقت الحالي. انضم إبراهيما كوناتي البالغ من العمر 24 عاماً، لنادي ليفربول في يوليو 2021، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 38 مليون يورو.

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