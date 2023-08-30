انت الان تتابع "الحياة الفطرية": 9 مواقع محظور ممارسة الصيد فيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 11:48 صباحاً

حدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تسعة مواقع يحظر ممارسة الصيد فيها، وذلك مع قرب موعد فترة السماح بممارسة هواية الصيد في المملكة واستقبال طلبات التراخيص على منصة "فطري"، والتي تبدأ بعد غدٍ الجمعة 1/ 9/ 2023م. واستند المركز في ذلك إلى اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، حيث شملت الأماكن المحظور الصيد فيها: داخل حدود الحرمين الشريفين، وداخل حدود المدن والقرى، وداخل حدود المناطق المصنفة تراثياً، أيضاً داخل حدود المناطق الرطبة إلى مسافة 2 كيلومتر منها، وداخل حدود كل المناطق المعلنة كمناطق محمية إلا بموجب ترخيص يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة. وتتضمن اللائحة منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود، والطرقات العامة والفرعية إلى مسافة 2 كيلومتر منها، كذلك الشاطئ، وأخيراً الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض 20 كيلومتر من الشاطئ. يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد شدد على أن ممارسة الصيد البري المستدام تشمل فقط الأنواع المسموح صيدها والمعلنة عبر الموقع الإلكتروني ومنصة "فطري"، وأن على الراغبين بالصيد والحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة "فطري".

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