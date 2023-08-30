"شؤون الحرمين": "غزاوي" خطيباً للجمعة المقبلة في الحرم المكي

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أن خطيب صلاة الجمعة القادمة في المسجد الحرام سيكون إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي.

وأوضحت الهيئة أن خطيب صلاة الجمعة في المسجد النبوي سيكون إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم.

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