انت الان تتابع مجلس "تعليم الرياض" يؤكد أهمية تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 11:52 صباحاً

ترأس المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، اليوم الأربعاء، أعمال الجلسة الأولى لمجلس التعليم بالرياض، بحضور مديري إدارات التعليم في محافظات المنطقة وأعضاء المجلس. وعبّر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، خلال الجلسة، عن امتنانه للقيادة الرشيدة؛ لاهتمامها البالغ بالتعليم وتطويره بكل عناصره وأدواته، مثمنًا الدور الكبير لوزارة التعليم في المتابعة المستمرة لآليات العمل وتطوير الأداء، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030م. وأكد "الزارع" أهمية ودور المجلس في المساعدة على اتخاذ القرارات المناسبة للشأن التعليمي والبرامج المحققة للأهداف العليا للإدارة. واستعرض المجلس إنجازات الإدارة بشكل عام، خلال الفترة الماضية، ومنها إعادة تقسيم مكاتب التعليم جغرافيًا، ومبادرة الطفولة المبكرة والمدارس المحدثة للعام الدراسي 1445هـ، وإنجازات إدارات التخطيط المدرسي والتجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم. فيما أكد المجلس، أهمية تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة، بما يحقق الأهداف التعليمية ويدعم نجاح العملية التعليمية. يُذكر أن المجلس التعليمي يضم 28 عضوًا من كل الإدارات التعليمية بمنطقة الرياض، ويشارك في عضويته المهتمون بالشأن التعليمي، وشاغلو وشاغلات الوظائف التعليمية والإداريين والإداريات. ويناقش أبرز المبادرات والموضوعات التعليمية وإمكانية الاستفادة من الشراكات المجتمعية والخروج بتوصيات مقترحة؛ لتطوير أداء الإدارات التعليمية.

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