انت الان تتابع استمرار فرص هطول الأمطار حتى الأحد المقبل على معظم المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أغسطس 2023, 1:39 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة بمشيئة الله، ابتداء من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل. وأشارت التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد على منطقتي عسير وجازان وتزداد غزارتها يومي الأربعاء والخميس. وتتأثر منطقة الباحة ومعظم محافظات منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق الرياض، القصيم، حائل ونجران هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تتجاوز سرعتها 50 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار من اليوم الأربعاء وحتى الأحد المقبل. ودعا المركز لمتابعة قنوات التواصل لديه؛ لمتابعة المستجدات ومعلومات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مهيبًا بالجميع اتباع تعليمات الجهات المعنية.

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